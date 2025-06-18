Силы на исходе: отец Жанны Фриске переживает из-за отсутствия встреч с внуком Платоном

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На поминках по случаю 10-й годовщины смерти Жанны Фриске её отец Владимир едва смог присутствовать из-за резкого ухудшения самочувствия.

Фото: VK Видео by канал НТВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Копылов

Мужчина страдает от болезней сердца и поджелудочной железы, о чём сообщил изданию Kp.ru после посещения могилы дочери 15 июня.

Ключевой болью Владимир назвал разлуку с внуком Платоном, которого воспитывает отец мальчика — Дмитрий Шепелев.

"Хочу узнать, как он относится к нам. Возможно, его настроили против нас?" — делится Фриске-старший.

Он не скрывает: состояние усугубляется мыслями о невозможности встречи.

В откровенном монологе 73-летний Владимир колеблется между надеждой и отчаянием. Он отмечает, что дальше будет думать, стоит ли рвать сердце, которое и без того больное. Мужчина признался, что не может просто так отпустить ситуацию, так как сильно переживает.

Семья Жанны не общалась с Платоном с 2017 года после судебного решения в пользу Шепелева. Последняя попытка Владимира связаться с внуком через соцсети в 2023-м осталась без ответа.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



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