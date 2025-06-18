Свежий круассан после обстрела: как Виторган справляется в Израиле

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Максим Виторган оказался в зоне эскалации конфликта в Израиле в июне 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Максим Виторган

Актёр, прилетевший на гастроли со спектаклем совместно с Викторией Толстогановой, опубликовал видеообращение в соцсетях после утреннего обстрела.

"Нестандартное время для атаки сегодня было. Тревога застала врасплох, но я оперативно спустился в бомбоубежище вместе с другими людьми", - поделился бывший муж Ксении Собчак.

По словам артиста, ситуация нормализовалась через некоторое время, и он смог покинуть укрытие.

Первым делом после отбоя тревоги Виторган отправился в ближайшую пекарню. "Решил порадовать себя свежим круассаном — маленький ритуал для возвращения к обычной жизни", — объяснил он свой выбор.

Актёр подчеркнул, что гастроли со спектаклем продолжатся, как только позволит обстановка. На данный момент он находится в безопасности.

Уточнения

Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.



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