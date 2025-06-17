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Благотворительная инициатива Тележки добра: как простые россияне меняют жизни детей

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Благотворительная инициатива "Тележки добра" перешла на федеральный уровень.

Дети
Фото: Freepik by pressfoto
Дети

К акции присоединились Екатеринбург, Пермь, Краснодар и Москва, а в ближайшее время к проекту подключатся Саратов, Тамбов и Сочи. Об этом сообщил продюсер Арам Арчер, координатор движения.

"Люди по всей стране организуют сборы гуманитарных грузов для детских учреждений и госпиталей. Многие помогают на постоянной основе", — подчеркнул Арчер в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что для участия необязательно вносить деньги: ресурсом может стать время, организационные навыки или информационная поддержка.

Проект привлекает внимание реальными историями. В ЛНР волонтёры помогли 13-летней Веронике из Кременной, пострадавшей от взрыва боеприпаса. Для реабилитации и дистанционного обучения девочке передали ноутбук. Средства на технику собрала 11-летняя Наташа Павлова ("Белка") — дочь военнослужащего, два года помогающая детям Донбасса.

"Такие примеры формируют культуру взаимопомощи", — заключил Арчер. Акция работает при поддержке Министерства по молодёжной политике.

Уточнения

Благотвори́тельность — оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в ней нуждается, милосердие, милость.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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