Благотворительная инициатива Тележки добра: как простые россияне меняют жизни детей

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Благотворительная инициатива "Тележки добра" перешла на федеральный уровень.

Фото: Freepik by pressfoto Дети

К акции присоединились Екатеринбург, Пермь, Краснодар и Москва, а в ближайшее время к проекту подключатся Саратов, Тамбов и Сочи. Об этом сообщил продюсер Арам Арчер, координатор движения.

"Люди по всей стране организуют сборы гуманитарных грузов для детских учреждений и госпиталей. Многие помогают на постоянной основе", — подчеркнул Арчер в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что для участия необязательно вносить деньги: ресурсом может стать время, организационные навыки или информационная поддержка.

Проект привлекает внимание реальными историями. В ЛНР волонтёры помогли 13-летней Веронике из Кременной, пострадавшей от взрыва боеприпаса. Для реабилитации и дистанционного обучения девочке передали ноутбук. Средства на технику собрала 11-летняя Наташа Павлова ("Белка") — дочь военнослужащего, два года помогающая детям Донбасса.

"Такие примеры формируют культуру взаимопомощи", — заключил Арчер. Акция работает при поддержке Министерства по молодёжной политике.

Уточнения

Благотвори́тельность — оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в ней нуждается, милосердие, милость.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.