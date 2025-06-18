Новое имя Канье Уэста оказалось обманом: кто стоит за мистификацией

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Информация о новой смене имени Канье Уэста оказалась ошибочной. Представитель рэпера заявил, что Уэст не имеет отношения к недавней шумихе вокруг его имени.

Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

По словам ассистента, произошедшее — недоразумение, связанное с особенностями онлайн-формы, которая требовала заполнения полей имени и фамилии.

"Нет никакого Йе Йe. Недоразумение произошло из-за странности, созданной онлайн-формой, которая требовала чего-то в полях имени и фамилии", — цитирует Page Six слова представителя рэпера.

Это заявление положило конец слухам о новой смене имени музыканта, которые быстро распространились в сети.

Напомним, что Канье Уэст уже менял своё имя на Йе в 2021 году. Этот процесс занял некоторое время. Сначала он использовал псевдоним неофициально в течение трёх лет, а потом официально закрепил смену имени в документах, указав "личные причины".

Тогда он заявил в своем блоге: "Я наконец-то перестану пользоваться ником @kanyewest, потому что теперь меня зовут Йе".

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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