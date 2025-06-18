Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова

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Юрий Лоза обрушился с критикой на Николая Баскова, отвергнув его претензии на звание композитора и оперного исполнителя.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Басков

В разговоре со "Страстями" музыкант пояснил, что его коллега не пишет композиции сам, а лишь приобретает готовый материал у авторов.

Лоза также опроверг связь артиста с классической оперой: "Он просто включает в репертуар популярные у оперных певцов номера".

Особое внимание Юрий уделил отсутствию патриотических новинок в творчестве Баскова, несмотря на всплеск спроса на них. По мнению Лозы, причина — в деньгах.

"Патриотизм сегодня монетизируется, но если песен нет — либо они Баскову не понравились, либо авторы запросили слишком много", - предположил он.

Певец резюмировал: уходить со сцены Николаю незачем, но и "освобождать место" молодым он не обязан. "Баскова убрать невозможно — он прочно занял свою нишу покупаемого эстрадного формата".

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ.



Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.



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