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Королевский этикет: как Кейт Миддлтон преподала урок принцу Луи на глазах у всего мира

1:06
Шоу-бизнес » Зарубежный

14 июня принц Луи стал невольным героем парада Trooping the Colour в честь дня рождения короля Карла III.

Королевская семья
Фото: commons.wikimedia.org by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Королевская семья

Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон (7 лет) активно общался и махал рукой с балкона Букингемского дворца, пока семья наблюдала за церемонией. Однако во время исполнения национального гимна принцесса Уэльская мягко, но решительно вмешалась.

Эксперт по чтению по губам Джереми Фримен подтвердил изданию Page Six: Кейт наклонилась к сыну и тихо, но строго сказала: "Национальный гимн. Луи, встань ровно".

Мальчик мгновенно подчинился, приняв торжественную позу. Кадры момента разлетелись по соцсетям, вызвав умиление: Луи продемонстрировал детскую непосредственность, а Кейт — деликатность в воспитании наследников на публике.

Парад стал первым масштабным выходом принцессы после лечения. Вместе с супругом и детьми (принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой) она излучала уверенность.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, The Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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