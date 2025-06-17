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Врач Мэттью Перри признал вину: 40 лет за поставки кетамина перед смертью актёра

1:09
Шоу-бизнес » Зарубежный

Доктор Сальвадор Пласенсия признал вину в поставках кетамина Мэттью Перри за месяц до смерти актёра.

Мэттью Перри
Фото: commons.wikimedia.org by Policy Exchange Follow, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мэттью Перри

Как сообщает The Guardian, федеральные прокуроры подтвердили его признание по четырём пунктам обвинения в распространении наркотика. Максимальное наказание — 40 лет тюрьмы.

Согласно судебным документам, Пласенсия цинично обсуждал сделки, называя Перри "идиотом" в переписке. Продав актёру кетамин за 4500 долларов, врач предлагал стать его "постоянным поставщиком".

Пласенсия и Джасвин Сангхе — ключевые фигуранты дела после признания вины тремя другими обвиняемыми, включая врача Марка Чавеса.

Напомним, тело Перри обнаружили в джакузи его дома 29 октября 2023 года. Официальная причина смерти — "острое воздействие кетамина" и утопление. Адвокат актёра ранее заявил, что за последние 3 дня жизни Перри получил 27 инъекций препарата, прописанного ему для терапии депрессии. 

Уточнения

Мэ́ттью Лэ́нгфорд Пе́рри (англ. Matthew Langford Perry; 19 августа 1969, Уильямстаун, Беркшир, Массачусетс, США — 28 октября 2023, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — канадо-американский актёр и сценарист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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