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Не получилось скрыть: Мизулина и Шаман рассказали о развитии своих отношений

1:11
Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Шаман пожаловались на то, как трудно строить отношения в публичной сфере.

SHAMAN и Мизулина
Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain
SHAMAN и Мизулина

Екатерина Мизулина поведала, что их с Ярославом Дроновым (настоящее имя певца) преследуют, не давая прохода. Повышенное внимание к их жизни не даёт молодым людям посетить ресторан или выйти вместе погулять.

О том, что они являются парой, Шаман сообщил публично на своём концерте.

"Предложение встречаться было 9 марта. На самом деле предложение встречаться никто не делает. Но если это происходит, то для девушки это знаменует некий этап… Так как мы медийная пара, у нас не получится скрыть иголку в стоге сена", — объяснил Ярослав в эфире НТВ.

Дронов отметил, что объявил о своём романе, чтобы не оставлять пространство для слухов и сплетен.

Мизулина вспомнила, что познакомилась с Ярославом в 2023 году после того, как во время стрима в Minecraft услышала песню Шамана "Я русский". Именно она сделала первый шаг к знакомству.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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