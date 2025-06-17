Погребняк о решении Инстасамки избавиться от тату: больно, дорого, долго

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Блогер Мария Погребняк прокомментировала желание Инстасамки свести татуировки с тела.

Фото: Инстаграм Инстасамки by неизвестен is licensed under public doman Блогер Инстасамка

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото, на котором Инстасамка показывает процесс удаления большой татуировки на руке.

"Больно, дорого, долго… но она решилась", — написала Мария под кадром.

Погребняк считает, что наметился тренд сведения старых татуировок. Она назвала несколько причин, которые могут толкнуть людей на то, чтобы расстаться с тату.

"Наскучил "бохо"? Мода на чистую кожу вернулась? Или просто переосмысление себя?" — задалась вопросами блогер.

Ранее прошедший курс терапии в рехабе рэпер Моргенштерн* избавился от зловещей татуировки на лице с цифрой 666.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Еро́пкина; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер.



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