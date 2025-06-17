Вернули кольцо: певицу Жасмин восхитили зрители на концерте в Астрахани

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Певица Жасмин была приятно удивлена тем, что в Астрахани ей вернули утерянное кольцо.

Фото: Инстаграм певицы Жасмин by неизвестен is licensed under public doman Кольцо певицы Жасмин

Певица Жасмин опубликовала в социальных сетях фото с объёмных кольцом на пальце, сделанное предположительно из золота.

"Сегодня случилось то, что ещё больше вселило в меня веру в людей!" — написала звезда под снимком с ювелирным украшением.

Она рассказала, что на концерте в Астрахани обронила кольцо, которое ей было очень дорого. Это расстроило звезду, однако охранник принёс ей украшение в гримёрку.

Выяснилось, что кольцо отдал охраннику один из зрителей.

"У человека было столько вариантов забрать кольцо себе (на память о концерте), но он выбрал вариант остаться правильным и светлым человеком!" — выразила своё восхищение Жасмин.

Она поблагодарила Астрахань за её честных жителей.

Ранее сообщалось, что американского рэпера Tyga ограбили в Москве прямо на выступлении музыканта.

Уточнения

А́страхань — город в России, административный центр Астраханской области, образует городской округ «Город Астрахань». Является центром Астраханской агломерации. Астрахань — старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия, входит в Перечень исторических городов России.



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