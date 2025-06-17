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Лучше быть одной: Марго Овсянникова пожалела вышедшую замуж Бородину

0:48
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Марго Овсянникова объяснила, почему ей стало жаль Ксению Бородину, которая вышла замуж за Николая Сердюкова.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Марго Овсянникова призналась, что ей стало обидно за Ксению Бородину, которая рассказала, что на свадьбу Николай Сердюкова подарил ей шины для автомобиля.

Звезда телестройки пожелала женщинам, чтобы им дарили квартиры, машины, острова.

"Я понимаю Ольгу Бузову. Лучше быть одной, чем обеспечивать какого-то мужчину", — отметила Овсянникова.

Она заявила, что девушки достойны того, чтобы с ними были добытчики и защитники.

Ранее Ксения Бородина публично вступилась за Николая Сердюкова. Она призвала не "лезть в карман" её мужа.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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