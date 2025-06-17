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Первое селфи: Бывшая жена Джигарханяна показала лицо дочки

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Шоу-бизнес

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская перестала скрывать лицо наследницы.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская
Фото: Инстаграм Виталины Цымбалюк-Романовской by неизвестен is licensed under public doman
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская

Впервые ставшая матерью в 46 лет Виталина Цымбалюк Романовская похвасталась красавицей-дочкой.

Пианистка сделала с девочкой селфи, а позже разместила целую серию снимков с лицом дочери.

Бывшая жена Армена Джигарханяна не страдает суевериями, поэтому не испугалась продемонстрировать наследницу без всяких скрывающих лицо смайликов.

"Первая фотосессия Виктории", — написала под кадрами Виталина.

Ране Цымбалюк-Романовская приводила мудрые мысли Джигарханяна по поводу воспитания детей.

Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог; народный артист СССР (1985).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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