Садальский раскритиковал Баскова, исполнившего песню Юлиана

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский уверен, что Николаю Баскову не удалось перепеть певца Юлиана.

Фото: ВК-аккаунт Николая Баскова by неизвестен is licensed under public doman Певец Николая Басков

Садальский опубликовал в социальных сетях два видео. На одном певец Юлиан исполняет свой хит "Русский вальс", а на другом эту же песню поёт Николай Басков.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что Басков уже 25 лет знаменит, однако, по мнению Садальского, слава певца качественно изменилась.

"Посмотрите ещё второй клип с Юлианом, почувствуйте разницу, 2 исполнителя, одна песня, а какая дистанция", — выразил своё мнение Станислав Юрьевич.

Ранее Николай Басков призвал музыкального критика Сергея Соседова закрыть рот после призыва завершить свою карьеру.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).



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