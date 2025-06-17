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Дочь Виктории Бони мечтает о миллиардах Илона Маска

1:11
Шоу-бизнес

Виктория Боня недавно провела забавное интервью с дочерью Анджелиной, которой всего 13 лет, и узнала много интересных подробностей о её мыслях и желаниях.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Блогерша подготовила несколько личных вопросов, чтобы поближе познакомиться с увлечениями наследницы, и ответы девочки вызвали улыбки не только у мамы, но и у подписчиков.

Один из вопросов касался того, кем из знаменитостей она хотела бы побывать в течение одного дня. Без колебаний Анджелина выбрала Илона Маска. Мама решила выяснить мотив и предположила, что дочь мечтает о космических приключениях.

Однако девочка объяснила всё гораздо проще и прагматичнее: она хотела бы перевести на свой счет два миллиарда долларов бизнесмена. Когда Виктория уточнила, сколько из этой суммы девушка готова поделиться с ней, получила ответ — миллиард, то есть половину.

Кроме того, Анджелина призналась, что хотела бы сыграть в мультфильме Золушку, так как считает её историю особенно красивой. И наконец, у девочки есть заветная мечта — приобрести собственную лошадь.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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