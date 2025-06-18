Золотой голос и золотые гонорары: сколько зарабатывает Николай Басков за одно выступление?

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Николай Басков — один из любимцев богатых зрителей: они регулярно заказывают его выступления.
Дворцов относится к Баскову с большим уважением и считает, что его не зря называют золотым голосом России.
"Корпоратив у него стоит шесть миллионов рублей. Мы с ребятами заказывали. Его очень любят высокопоставленные люди, как артиста я его очень ценю. Один из немногих, кто всегда благодарен организаторам", — сообщил Сергей в беседе с порталом "Страсти".
Кроме того, по словам Дворцова, у Баскова есть ещё одно качество, которое делает его популярным участником закрытых вечеринок: он очень лёгкий на подъём, и организаторы мероприятий об этом знают.
Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).
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