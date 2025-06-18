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Золотой голос и золотые гонорары: сколько зарабатывает Николай Басков за одно выступление?

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Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Николай Басков — один из любимцев богатых зрителей: они регулярно заказывают его выступления.

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

Дворцов относится к Баскову с большим уважением и считает, что его не зря называют золотым голосом России.

"Корпоратив у него стоит шесть миллионов рублей. Мы с ребятами заказывали. Его очень любят высокопоставленные люди, как артиста я его очень ценю. Один из немногих, кто всегда благодарен организаторам", — сообщил Сергей в беседе с порталом "Страсти".

Кроме того, по словам Дворцова, у Баскова есть ещё одно качество, которое делает его популярным участником закрытых вечеринок: он очень лёгкий на подъём, и организаторы мероприятий об этом знают.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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