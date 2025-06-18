Жестокие мучения Елены Ваенги: певица не выдержала и отменила концерт, который должен был состояться 22 июня в Кремле

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22 июня в Кремле должен был состояться концерт Елены Ваенги, однако певица опубликовала в своём личном блоге видео, в котором огорчила поклонников новостью о том, что выступление придётся отменить из-за болезни. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Ваенга

Ваенга с сожалением объяснила, что физически не сможет петь при больном горле. Певица попросила прощения у своей публики.

"Я была обязана снять это видео. Я сообщаю, что 22 июня моего концерта в Кремле не состоится. Ногами и руками я могу, а голоса нет. У меня фарингит с ларингитом, и сейчас я еду в больницу", — рассказала Ваенга.

Также исполнительница назвала горло своим слабым местом и объяснила, что при простудах испытывает сильные боли.

Уточнения

Еле́на Влади́мировна Ва́енга (настоящая фамилия — Хрулёва; род. 27 января 1977, Североморск, Мурманская область, СССР) — российская эстрадная певица, автор песен, актриса.



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