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Ужасный секрет Пэрис Хилтон: как предательство бывшего возлюбленного обернулось для неё публичным позором

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Шоу-бизнес

Пэрис Хилтон рассказала в интервью Луи Теру о травматичном опыте с бывшим возлюбленным Риком Саломоном, который однажды стал уговаривать её снять на видео их секс. Хилтон не хотела идти на такой шаг, однако страх, что Рик уйдёт от неё, перевесил, и она в конце концов согласилась.

Пэрис Хилтон
Фото: commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пэрис Хилтон

После этого Рик сделал то, что потрясло и глубоко ранило Пэрис: он выложил интимное видео в Сеть. Хилтон вспомнила, что пресса и общественность в тот период относились к ней крайне жестоко.

"Это был самый болезненный опыт, который я когда-либо проживала. Доверять кому-то, кто выкладывает в Сеть то, что должно было остаться в архиве… А затем люди делали выводы обо мне всего лишь по одному поступку", — поделилась знаменитость.

Уточнения

Пэ́рис Уи́тни Хи́лтон (англ. Paris Whitney Hilton; род. 17 февраля 1981, Нью-Йорк, США) — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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