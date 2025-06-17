Ужасный секрет Пэрис Хилтон: как предательство бывшего возлюбленного обернулось для неё публичным позором

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пэрис Хилтон рассказала в интервью Луи Теру о травматичном опыте с бывшим возлюбленным Риком Саломоном, который однажды стал уговаривать её снять на видео их секс. Хилтон не хотела идти на такой шаг, однако страх, что Рик уйдёт от неё, перевесил, и она в конце концов согласилась.

Фото: commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пэрис Хилтон

После этого Рик сделал то, что потрясло и глубоко ранило Пэрис: он выложил интимное видео в Сеть. Хилтон вспомнила, что пресса и общественность в тот период относились к ней крайне жестоко.

"Это был самый болезненный опыт, который я когда-либо проживала. Доверять кому-то, кто выкладывает в Сеть то, что должно было остаться в архиве… А затем люди делали выводы обо мне всего лишь по одному поступку", — поделилась знаменитость.

Уточнения

Пэ́рис Уи́тни Хи́лтон (англ. Paris Whitney Hilton; род. 17 февраля 1981, Нью-Йорк, США) — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.



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