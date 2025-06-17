Исторический момент: Аль Пачино встретился с папой Львом XIV первым из голливудских звёзд

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Аль Пачино совершил исторический визит в Ватикан, став первым голливудским актёром, удостоенным частной аудиенции у нового папы Льва XIV.

Фото: commons.wikimedia.org by Ney Xavier Torres Hurtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аль Пачино

Вместе с продюсером Андреа Иерволино они представили понтифику проект "Мазерати: Братья" — байопик об основателях легендарной автомобильной марки.

"Ценности, которые папа Лев XIV подчёркивает в своих посланиях, глубоко созвучны истории семьи Мазерати. Их наследие построено не только на инновациях, но и на взаимном уважении и солидарности", — заявил Иерволино после встречи по версии Variety.

Пачино исполнит роль бизнесмена Винченцо Ваккаро, поддержавшего братьев Мазерати на заре создания компании.

Картина объединила звездный состав, включая Энтони Хопкинса, Энди Гарсия и Джессику Альбу, однако на аудиенции присутствовали только Пачино и Иерволино как ключевые представители проекта.

Уточнения

Альфре́до Джеймс Пачи́но (англ. Alfredo James Pacino; род. 25 апреля 1940 года, Восточный Гарлем, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



Лев XIV (лат. Leo PP. XIV, итал. Leone XIV; в миру — Ро́берт Фрэ́нсис Прево́ст (англ. Robert Francis Prevost [ˈɹɑ.bɚt ˈfɹænsɪs ˈpɹiːvoʊst]); в русскоязычных источниках также используется неправильная французская передача фамилии — Прево́; род. 14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) — епископ Римско-католической церкви, папа римский с 8 мая 2025 года.



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