Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны пересадки эустомы: как избежать ошибки и вырастить шедевр
До 30% потери массы за неделю? Как снижение цистеина ускоряет сжигание жира
Ваш уровень мощности можно оценить всего за 30 секунд: узнайте свой результат
Новый порядок расчёта отпускных: что работники должны знать уже сейчас
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Социальная изоляция оказалась не так опасна, как считалось: новые данные удивили учёных
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Успеете за рекламу по телевизору: салат, который готовится за считаные минуты
Спирали на скалах Колорадо, которые вырезали тысячи лет назад, могут быть древними календарями

Исторический момент: Аль Пачино встретился с папой Львом XIV первым из голливудских звёзд

1:01
Шоу-бизнес » Зарубежный

Аль Пачино совершил исторический визит в Ватикан, став первым голливудским актёром, удостоенным частной аудиенции у нового папы Льва XIV.

Аль Пачино
Фото: commons.wikimedia.org by Ney Xavier Torres Hurtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аль Пачино

Вместе с продюсером Андреа Иерволино они представили понтифику проект "Мазерати: Братья" — байопик об основателях легендарной автомобильной марки.

"Ценности, которые папа Лев XIV подчёркивает в своих посланиях, глубоко созвучны истории семьи Мазерати. Их наследие построено не только на инновациях, но и на взаимном уважении и солидарности", — заявил Иерволино после встречи по версии Variety.

Пачино исполнит роль бизнесмена Винченцо Ваккаро, поддержавшего братьев Мазерати на заре создания компании.

Картина объединила звездный состав, включая Энтони Хопкинса, Энди Гарсия и Джессику Альбу, однако на аудиенции присутствовали только Пачино и Иерволино как ключевые представители проекта. 

Уточнения

Альфре́до Джеймс Пачи́но (англ. Alfredo James Pacino; род. 25 апреля 1940 года, Восточный Гарлем, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Лев XIV (лат. Leo PP. XIV, итал. Leone XIV; в миру — Ро́берт Фрэ́нсис Прево́ст (англ. Robert Francis Prevost [ˈɹɑ.bɚt ˈfɹænsɪs ˈpɹiːvoʊst]); в русскоязычных источниках также используется неправильная французская передача фамилии — Прево́; род. 14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) — епископ Римско-католической церкви, папа римский с 8 мая 2025 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов
Садоводство, цветоводство
Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов Аудио 
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Популярное
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички

Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.

Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Няня с хвостом: кот усыновил жеребёнка и стал частью трогательной семьи
Хакеры нашли лазейку: как вредоносное ПО SuperCard обходит защиту NFC и атакует российские банки
Зачем улью нужны трутни, если они ничего не делают
Это не диета, а обман: 5 легких продуктов, которые на самом деле не помогают вам похудеть
Тихая операция США: почему над Атлантикой одновременно оказались десятки топливозаправщиков
Как крафтовое мороженое стало искусством — в Италии назвали лучших мастеров джелато
Машина стала прожорливой? Эти детали под капотом легко съедают половину бака
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Азия и Океания: 30 млн лет эту черту на карте не пересекает ни одно живое существо
Волочкова ответила на слухи о романе Керимова с Муцениеце цитатой экс-возлюбленного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.