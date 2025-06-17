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Регина Тодоренко раскрыла спасший брак с Топаловым совет психолога из-за пропавшего секса

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко шокировала откровением о серьёзном кризисе в браке с певцом Владом Топаловым.

Регина Тодоренко
Фото: instagram by личный аккаунт Регины Тодоренко в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

На YouTube-шоу "Дерзкая готовка" звезда призналась, что пара обратилась к семейному психологу из-за полного отсутствия интимной близости, длившегося полгода.

"У нас пропал секс! Ужас! У меня "голова болела" полгода, так мне было плохо", — заявила Тодоренко.

После рождения первого ребёнка она столкнулась с исчезновением либидо: хотелось лишь "надеть старую кофту и качаться в кресле", а не близости с мужем.

Изначально Топалов, по словам Регины, проявлял деликатность, но позже напряжение вылилось в скандалы. "Мы начали вымещать на детях недовольства друг другом, ругаться на их почве", — пояснила ведущая. Конфликты участились, угрожая стабильности семьи.

Спасением стал совет психолога, раскрытый Тодоренко: специалист рекомендовал супругам внести интимную жизнь в ежедневное расписание. 

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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