Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем улью нужны трутни, если они ничего не делают
Как крафтовое мороженое стало искусством — в Италии назвали лучших мастеров джелато
Машина стала прожорливой? Эти детали под капотом легко съедают половину бака
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Азия и Океания: 30 млн лет эту черту на карте не пересекает ни одно живое существо
Волочкова ответила на слухи о романе Керимова с Муцениеце цитатой экс-возлюбленного
Нанесли маску — а стало хуже? Рассказываем, какую выбрать, чтобы не навредить коже
Рыбий жир против гипертонии: наука о том, как снизить давление с помощью омега-3
Пить или не пить? Врачи раскрыли всю правду о чае и гидратации

Офис в бомбоубежище: Анатолий Белый* раскрыл свой быт во время ударов Израиля по Ирану

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Анатолий Белый* (признан в РФ иностранным агентом), проживающий в израильской Нетании, рассказал о своём опыте во время эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Анатолий Белый
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анатолий Белый

В интервью YouTube-каналу "Sheinkin 40" он отметил, что в его городе ситуация спокойнее, чем в центре страны.

Белый признался, что пережил несколько ночных тревог с эвакуацией в бомбоубежище: "Мы отнесли туда стульчики, а Инесса [жена] организовала себе сразу офис. Она это очень быстро делает".

Актёр добавил, что угрозы были не прямыми, а в убежище он познакомился с соседями, которых раньше не знал.

"Жена всем объясняет, что занимается дизайном. Нарабатываем публику. Я пока не даю концерты, но думаю, это возможно", — с юмором прокомментировал ситуацию артист.

Рассказ Белого прозвучал на фоне операции "Восстающий лев" — ударов Израиля по ядерным и военным объектам Ирана в ночь на 13 июня.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Анато́лий Алекса́ндрович Бе́лый (настоящая фамилия Ва́йсман; род. 1 августа 1972, Брацлав, Тульчинский район, Винницкая область, Украинская ССР, СССР) — российский и израильский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Домашние животные
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички Аудио 
Популярное
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички

Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.

Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Все пытались замаскировать вкус, а нужно было его раскрыть: как усилить аромат огурцов
Резервы России неожиданно выросли — что стоит за этим скачком
Горбатые киты хотят общаться с людьми, выяснили учёные
Лимон и вода натощак: вот зачем это делают каждое утро
Офис в бомбоубежище: Анатолий Белый* раскрыл свой быт во время ударов Израиля по Ирану
Тренд 2025 года, о котором говорят все дизайнеры: забудьте про обычную ванну
Тайна отмены гастролей: Поплавская вывела на чистую воду Театр Вахтангова
Без визита в клинику, но с результатом: кошкам стало легче
Свет ночью — враг сна: вот почему темнота важнее, чем вы думаете
Сработает даже через стену: в ключе авто нашли скрытую функцию, которую все игнорируют
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.