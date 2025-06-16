Офис в бомбоубежище: Анатолий Белый* раскрыл свой быт во время ударов Израиля по Ирану

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Анатолий Белый* (признан в РФ иностранным агентом), проживающий в израильской Нетании, рассказал о своём опыте во время эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анатолий Белый

В интервью YouTube-каналу "Sheinkin 40" он отметил, что в его городе ситуация спокойнее, чем в центре страны.

Белый признался, что пережил несколько ночных тревог с эвакуацией в бомбоубежище: "Мы отнесли туда стульчики, а Инесса [жена] организовала себе сразу офис. Она это очень быстро делает".

Актёр добавил, что угрозы были не прямыми, а в убежище он познакомился с соседями, которых раньше не знал.

"Жена всем объясняет, что занимается дизайном. Нарабатываем публику. Я пока не даю концерты, но думаю, это возможно", — с юмором прокомментировал ситуацию артист.

Рассказ Белого прозвучал на фоне операции "Восстающий лев" — ударов Израиля по ядерным и военным объектам Ирана в ночь на 13 июня.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Анато́лий Алекса́ндрович Бе́лый (настоящая фамилия Ва́йсман; род. 1 августа 1972, Брацлав, Тульчинский район, Винницкая область, Украинская ССР, СССР) — российский и израильский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.