Волочкова ответила на слухи о романе Керимова с Муцениеце цитатой экс-возлюбленного

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Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о возможном романе своего бывшего возлюбленного, бизнесмена Сулеймана Керимова, с актрисой Агатой Муцениеце.

Фото: Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Волочкова

Танцовщица заявила, что не владеет информацией об их отношениях, но процитировала слова Керимова после их расставания.

"После нашего расставания Сулейман сказал: "Лучше тебя, женщина, я не встречу, а хуже мне не надо". Это слова не только его, но и всех моих мужчин", — заявила Волочкова в комментарии Super.ru.

Она добавила, что бывшие партнёры якобы признавали: "После меня другие — просто кошёлки".

Напомним, 15 июня Telegram-каналы распространили информацию о беременности Муцениеце от Керимова, предположив, что это стало причиной развода актрисы с Павлом Прилучным. Подтверждений этим данным нет.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002).



Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



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