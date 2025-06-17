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Я дорамщица: Роза Сябитова посоветовала свою любимую дораму

0:55
Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова призналась, что является поклонницей сериалов производства Восточной Азии.

Пионы
Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

Роза Сябитова опубликовала в социальных сетях видео в окружении розовых пионов. Телесваха призналась, что неслучайно посадила в своём саду множество кустов пионов.

"Я уже несколько лет являюсь дорамщицей. Начала с корейских дорам, теперь перешла на китайские. Когда я посмотрела "Цветущий пион", я к этим царственным цветам стала относиться совершенно по-другому", — объяснила Роза.

Сябитова посоветовала всем любителям дорам второй сезон сериала "Цветущий пион-2".

"Прекрасные актёры, красивая природа, вообще Китай удивительный", — выразила своё мнение телеведущая.

Ранее Сябитова посоветовала мужчинам относиться к женщинам как к клиентам.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урожденная — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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