Анна Пересильд отреагировала на видео Беременна в 16 со своим участием

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Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд высказалась по поводу слухов о своей беременности.

Фото: ВК-аккаунт Анны Пересильд by неизвестен is licensed under public doman Актриса Анна Пересильд

16-летняя актриса Анна Пересильд опровергла слухи о том, что якобы находится в интересном положении.

Реагировать актрисе пришлось после того, как видео с её лицом стало вирусным в социальных сетях. Девушка на кадрах предстала в роли героини популярного шоу "Беременна в 16".

Актриса заверила, что видео является фейковым. Она отметила, что кадры были сгенерированы нейросетью.

"Не верьте в эту чушь. На самом деле даже страшно, что эти ИИ могут настолько запутать людей и близких", — объяснила Анна.

Поклонники актрисы посетовали на то, что певец Ваня Дмитриенко, с которым Пересильд приписывают роман, не станет счастливым отцом в ближайшее время.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).



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