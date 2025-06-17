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Анна Пересильд отреагировала на видео Беременна в 16 со своим участием

0:56
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд высказалась по поводу слухов о своей беременности.

Актриса Анна Пересильд
Фото: ВК-аккаунт Анны Пересильд by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Анна Пересильд

16-летняя актриса Анна Пересильд опровергла слухи о том, что якобы находится в интересном положении.

Реагировать актрисе пришлось после того, как видео с её лицом стало вирусным в социальных сетях. Девушка на кадрах предстала в роли героини популярного шоу "Беременна в 16".

Актриса заверила, что видео является фейковым. Она отметила, что кадры были сгенерированы нейросетью.

"Не верьте в эту чушь. На самом деле даже страшно, что эти ИИ могут настолько запутать людей и близких", — объяснила Анна.

Поклонники актрисы посетовали на то, что певец Ваня Дмитриенко, с которым Пересильд приписывают роман, не станет счастливым отцом в ближайшее время.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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