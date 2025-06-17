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В России откроют фонд помощи в борьбе с наркотиками имени Паши Техника

0:54
Шоу-бизнес

В России заработает фонд помощи наркозависимым в память о рэпере Паше Технике.

Рэпер Паша Техник
Фото: ВК-аккаунт Паши Техника by неизвестен is licensed under public doman
Рэпер Паша Техник

В России запустят фонд "Второй шанс", который будет заниматься помощью в борьбе с наркотиками. Организация создана в память о Паше Технике. Помощь в организации фонда окажет депутат Владислав Даванков при участии близких покойного блогера.

Основатели фонда рассказали, что ищут площадку для нового фонда, где будут читаться лекции. К работе фонда будут привлекаться артисты и законодатели.

"Также это будет площадка для широкой дискуссии. Это ближайшие планы. Никто не мешает нам открыть горячую линию, где мы будем рассказывать, направлять", — цитирует слова Даванкова "СтарХит".

Ранее сообщалось, что покойный Паша Техник появился в свежем клипе рэпера Басты.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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