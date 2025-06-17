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Я уже нервничал: Прилучный отреагировал на запрет на въезд в Латвию

1:02
Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный высказался о внесении своего имени в чёрный список Латвии.

Актёр Павел Прилучный
Фото: ВК-аккаунт Павла Прилучного by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный

Павел Прилучный отреагировал на решение властей Латвии запретить ему въезжать в страну. Он встретил эту новость с иронией.

Ранее Виктория Боня поддержала Агату Муцениеце на фоне семейной драмы.

"Слава богу, что запретили, честно говоря, а то уж я нервничал, что не запретят", — цитирует слова Прилучного URA.RU.

Звезда сериала "Мажор" объяснил, что узнал о решении прибалтийской страны от журналистов. В Латвии, по словам актёра, у него нет никакого имущества.

Ранее сообщалось, что МИД Латвии принял решение о запрете на въезд в страну Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

Публику очень удивило решение латвийских властей по отношению к Прилучному. Поклонники актёра вспомнили, что гражданкой Латвии является бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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