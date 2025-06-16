Отношения с другими мужчинами: Митя Фомин рассекретил свой роман с экс-солисткой Hi-Fi

Митя Фомин перестал скрывать свои отношения с бывшей солисткой группы Hi-Fi Татьяной Терешиной.
Митя Фомин рассказал в "ШБ-шоу", что у него был роман сэкс-солисткой группы Hi-Fi Татьяной Терешиной. Певца и певицу связывало нечто больше, чем просто дружба.
Вместе Митя и Татьяна путешествовали, устраивая себе красивый отдых "на широкую ногу". Этот союз, однако, не продлился долго.
Ранее Митя Фомин ответил на нападки стилиста Александра Рогова.
"Это были вспышки, она строила отношения с другими мужчинами, поэтому не сложилось", — цитирует слова исполнителя хита "Всё будет хорошо" Радио 1.
Фомин и Терешина не держат обиды друг на друга, так как ссоры между ними не было. Певица посвятила себя воспитанию детей, а Фомин активно выступал на гастролях.
Дми́трий Анато́льевич (Ми́тя) Фоми́н (род. 17 января 1974, Новосибирск, СССР) — российский певец, театральный актёр и телеведущий. Десятикратный лауреат музыкальной премии "Золотой граммофон", фестиваля "Песня года", обладатель других национальных музыкальных телевизионных наград.
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