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Продюсер оценил шансы Виталия Гогунского создать аналог группы ВИА Гра

1:13
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский презентовал женскую музыкальную группу "Между нами". Актёр выступил не только продюсером коллектива, но и автором песен трио.

Музыкальная группа Между нами
Фото: Телеграм-канал Виталия Гогунского by неизвестен is licensed under public doman
Музыкальная группа Между нами

Продюсер Сергей Дворцов оценил шансы новой музыкальной группы под руководством Гогунского на успех.

Знаток шоу-бизнеса назвал создание группы попыткой Гогунского реабилитироваться после его высказываний в адрес женщин. Не исключает Дворцов и того, что артист решил посоревноваться с экс-супругой, которая достигла заметных успехов в продюсировании.

"Насколько группа "выстрелит" — зависит только от него. Если Виталий презентует проект правильно, вложит денежные средства и красиво его преподаст, девочки смогут залететь. Не как "ВИА Гра", но всё же", — цитирует слова Дворцова издание "Абзац".

Эксперт считает, что на раскрутку музыкальному коллективу понадобится не менее полгода. 

Виталий Гогунский сумел создать шумиху вокруг своего имени, раздавая интервью о своём отношении к женщинам. Актёр навлёк на себя гнев представительниц прекрасного пола. 

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ» (2008—2011).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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