Волочкова ответила на обвинения в алкогольном опьянении на сцене

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отреагировала на обидные слухи. Балерину заподозрили в том, что она была не совсем трезва во время своего выступления на сцене.

Фото: Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Волочкова

Видео, на котором Волочкова выступает в своём шоу "Одержимость", стало предметом обсуждения публики. Хейтеры заявили, что балерина находилась в алкогольном опьянении на сцене. Так публике показалось, потому что у балерины якобы наблюдались проблемы с координацией движений.

Ранее Волочкова назвала себя народной артисткой России без официального звания.

Экс-прима Большого театра опровергла данные обвинения. Звезда балета отметила, что усердно работает над своими сценическими номерами, репетируя каждый день.

"То, что я рукой немного не так взмахнула или не так выпрямила ногу, еще не признак того, что я пьяна", — цитирует слова балерины "Общественная Служба Новостей".

Волочкова объяснила, что её роль требует небрежных движений. Она уверена, что ей хорошо удалось передать отчаяние своей героини, которое проявилось в движениях.

Анастасия подчеркнула, что никогда не позволяет себе выходить на сцену нетрезвой.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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