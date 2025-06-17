Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь без панциря невозможна — и вот почему это больше, чем защита
Не стать жертвой: главные схемы мошенников, о которых должен знать каждый турист
Никто не скажет тебе это в зале: разминка может быть самой бесполезной частью тренировки
Один поворот руля — и аварии не будет: трюк, который может спасти вам жизнь в пробке
Хотите яблоки, как в сказке? Тогда не забудьте про этот июньский ритуал
Первое селфи: Бывшая жена Джигарханяна показала лицо дочки
Секрет сияющей кожи, который не расскажут на бьюти-каналах
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Кошка гадит в углу? Эта ароматная хитрость работает почти всегда

Как же нам было весело: Татьяна Лазарева** поделилась архивным видео с Леонидом Агутиным

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева** опубликовала в своём Telegram-канале архивное видео с украинского шоу "Зiрка + Зiрка" 2011 года.

Татьяна Лазарева
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Лазарева

В ролике Лазарева, пародирующая Аллу Пугачёву, выступает в дуэте с Леонидом Агутиным.

"Как же нам было весело с Лёней. В жюри были Лайма Вайкуле, Верка Сердючка, Потап и Сергей Зверев. Всё это было на самом деле", — подписала ностальгический пост юмористка.

Однако публикация совпала с её жалобами на агрессивное отношение со стороны россиян. Лазарева заявила, что регулярно получает гневные сообщения и комментарии, где её называют предательницей. Это происходит на фоне её статуса иноагента и внесения в реестр экстремистов.

Несмотря на светлые воспоминания о комедийном прошлом, сбежавшая из РФ юмористка сталкивается с резкой критикой в настоящем, подчёркивая контраст между прежней карьерой комикессы и нынешней политизированной реальностью.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** – внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Наука и техника
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось Аудио 
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Последние материалы
Секрет сияющей кожи, который не расскажут на бьюти-каналах
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Кошка гадит в углу? Эта ароматная хитрость работает почти всегда
Регина Тодоренко раскрыла секрет своей формы на седьмом месяце беременности
Разбитые стереотипы: дочь Виктории Бони рассказала о реальной жизни подростков в Монако
Мировые центробанки сокращают запасы долларов
На отдыхе худеют только те, кто знает эту простую хитрость за столом
Лук стал крепким и сочным, а вредители исчезли: вся магия — в утренней чашке
Контейнеры как искусство: 5 мини-домов, в которые хочется переехать
Лучше быть одной: Марго Овсянникова пожалела вышедшую замуж Бородину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.