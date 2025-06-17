Как же нам было весело: Татьяна Лазарева** поделилась архивным видео с Леонидом Агутиным

Телеведущая Татьяна Лазарева** опубликовала в своём Telegram-канале архивное видео с украинского шоу "Зiрка + Зiрка" 2011 года.
В ролике Лазарева, пародирующая Аллу Пугачёву, выступает в дуэте с Леонидом Агутиным.
"Как же нам было весело с Лёней. В жюри были Лайма Вайкуле, Верка Сердючка, Потап и Сергей Зверев. Всё это было на самом деле", — подписала ностальгический пост юмористка.
Однако публикация совпала с её жалобами на агрессивное отношение со стороны россиян. Лазарева заявила, что регулярно получает гневные сообщения и комментарии, где её называют предательницей. Это происходит на фоне её статуса иноагента и внесения в реестр экстремистов.
Несмотря на светлые воспоминания о комедийном прошлом, сбежавшая из РФ юмористка сталкивается с резкой критикой в настоящем, подчёркивая контраст между прежней карьерой комикессы и нынешней политизированной реальностью.
* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** – внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.
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