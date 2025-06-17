Как же нам было весело: Татьяна Лазарева** поделилась архивным видео с Леонидом Агутиным

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева** опубликовала в своём Telegram-канале архивное видео с украинского шоу "Зiрка + Зiрка" 2011 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Татьяна Лазарева

В ролике Лазарева, пародирующая Аллу Пугачёву, выступает в дуэте с Леонидом Агутиным.

"Как же нам было весело с Лёней. В жюри были Лайма Вайкуле, Верка Сердючка, Потап и Сергей Зверев. Всё это было на самом деле", — подписала ностальгический пост юмористка.

Однако публикация совпала с её жалобами на агрессивное отношение со стороны россиян. Лазарева заявила, что регулярно получает гневные сообщения и комментарии, где её называют предательницей. Это происходит на фоне её статуса иноагента и внесения в реестр экстремистов.

Несмотря на светлые воспоминания о комедийном прошлом, сбежавшая из РФ юмористка сталкивается с резкой критикой в настоящем, подчёркивая контраст между прежней карьерой комикессы и нынешней политизированной реальностью.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** – внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.



Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.



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