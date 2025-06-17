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Регина Тодоренко раскрыла секрет своей формы на седьмом месяце беременности

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Беременная телеведущая Регина Тодоренко раскрыла детали своего активного образа жизни на седьмом месяце. В интервью Ляйсан Утяшевой звезда призналась, что строго контролирует вес, ежедневно проходя пешком от 5 до 12 километров и продолжая занятия пилатесом.

Регина Тодоренко
Фото: instagram by личный аккаунт Регины Тодоренко в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

"Врачи разрешили физическую активность, только попросили не прыгать с тарзанки", — с юмором пояснила Тодоренко, отметив, что до беременности год готовила тело, боролась со сколиозом и достигла отличной формы. Хотя рельеф быстро ушел, а за первый месяц беременности она набрала 3 кг, уже 2,5 месяца Регина вернулась к тренировкам. "Держу себя в тонусе. Хочу быстрее вернуться в форму после родов", — поделилась планами знаменитость.

О третьей беременности 32-летней ведущей стало известно в начале июня. Слухи подтвердились после ее появления на юбилее свадьбы Подольской и Преснякова в обтягивающем платье, четко обозначившем округлившийся живот. Сейчас Тодоренко демонстрирует пример дисциплины, сочетая материнство и заботу о физическом состоянии.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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