Если я плохая – вы заслужили: экс-возлюбленная Вани Дмитриенко ответила на обвинения певца

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогер Саша Айс резко ответила на обвинения своего экс-бойфренда, певца Вани Дмитриенко, в предательстве, ставшем причиной их окончательного разрыва в конце прошлого года.

Фото: Telegram by личный telegram-канал Вани Дмитриенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваня Дмитриенко

После заявления Дмитриенко о нарушении личных границ, Айс выступила с публичным обращением.

"Плевать я хотела, если в чьей-то истории я плохая. У меня большое доброе сердце… и если в вашей истории я плохая, значит вы это заслужили", — заявила Саша Айс, подчеркнув своё умение любить и прощать.

Несмотря на внешнюю уверенность, Айс признавалась в глубоких переживаниях после расставания с Дмитриенко, с которым встречалась несколько лет (певец даже посвятил ей песню "Хатико"). Блогер откровенно говорила о том, что её "до сих пор бросает то в жар, то в холод от шока, разочарования".

Конфликт разгорается на фоне слухов о новых отношениях Дмитриенко со звездой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Анной Пересильд. Пара не подтверждает роман, возникший после их совместных съёмок в клипе "Цветаева".

Уточнения

Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер».



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