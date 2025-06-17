Если я плохая – вы заслужили: экс-возлюбленная Вани Дмитриенко ответила на обвинения певца

Блогер Саша Айс резко ответила на обвинения своего экс-бойфренда, певца Вани Дмитриенко, в предательстве, ставшем причиной их окончательного разрыва в конце прошлого года.
После заявления Дмитриенко о нарушении личных границ, Айс выступила с публичным обращением.
"Плевать я хотела, если в чьей-то истории я плохая. У меня большое доброе сердце… и если в вашей истории я плохая, значит вы это заслужили", — заявила Саша Айс, подчеркнув своё умение любить и прощать.
Несмотря на внешнюю уверенность, Айс признавалась в глубоких переживаниях после расставания с Дмитриенко, с которым встречалась несколько лет (певец даже посвятил ей песню "Хатико"). Блогер откровенно говорила о том, что её "до сих пор бросает то в жар, то в холод от шока, разочарования".
Конфликт разгорается на фоне слухов о новых отношениях Дмитриенко со звездой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Анной Пересильд. Пара не подтверждает роман, возникший после их совместных съёмок в клипе "Цветаева".
Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.