Тайна отмены гастролей: Поплавская вывела на чистую воду Театр Вахтангова

Актриса Яна Поплавская раскрыла подоплёку отмены спектакля "Улыбнись нам, Господи" режиссёра Римаса Туминаса во время гастролей Театра им. Вахтангова в Омске.
Официальная причина — болезнь актёра, однако Поплавская в своём Telegram-канале назвала иную.
Актриса возложила вину на самого Туминаса, который покинул Россию после начала СВО и, по её словам, выступал с резкими антироссийскими заявлениями: "Кричал, брызжа слюной, что Москву надо бомбить". Именно это, считает Поплавская, а не давление общественников, стало истинной причиной отмены постановки, заменённой концертом.
Поплавская также подвергла критике директора Театра Вахтангова Кирилла Крока, назвав его "фанатом русофоба" и "монтировщиком без высшего образования". Она обвинила Крока в "необъяснимом коленопреклонении перед прибалтами" и сохранении спектаклей Туминаса в репертуаре из-за личной дружбы. В связи с этим актриса публично потребовала увольнения руководителя театра.
Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.
Госуда́рственный академи́ческий теа́тр и́мени Евгения Вахта́нгова — драматический театр в Москве.
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