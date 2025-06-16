Тайна отмены гастролей: Поплавская вывела на чистую воду Театр Вахтангова

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская раскрыла подоплёку отмены спектакля "Улыбнись нам, Господи" режиссёра Римаса Туминаса во время гастролей Театра им. Вахтангова в Омске.

Фото: commons.wikimedia.org by Saggittarius A, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зрительный зал

Официальная причина — болезнь актёра, однако Поплавская в своём Telegram-канале назвала иную.

Актриса возложила вину на самого Туминаса, который покинул Россию после начала СВО и, по её словам, выступал с резкими антироссийскими заявлениями: "Кричал, брызжа слюной, что Москву надо бомбить". Именно это, считает Поплавская, а не давление общественников, стало истинной причиной отмены постановки, заменённой концертом.

Поплавская также подвергла критике директора Театра Вахтангова Кирилла Крока, назвав его "фанатом русофоба" и "монтировщиком без высшего образования". Она обвинила Крока в "необъяснимом коленопреклонении перед прибалтами" и сохранении спектаклей Туминаса в репертуаре из-за личной дружбы. В связи с этим актриса публично потребовала увольнения руководителя театра.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



Госуда́рственный академи́ческий теа́тр и́мени Евгения Вахта́нгова — драматический театр в Москве.



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