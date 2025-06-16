Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем улью нужны трутни, если они ничего не делают
Как крафтовое мороженое стало искусством — в Италии назвали лучших мастеров джелато
Машина стала прожорливой? Эти детали под капотом легко съедают половину бака
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Азия и Океания: 30 млн лет эту черту на карте не пересекает ни одно живое существо
Волочкова ответила на слухи о романе Керимова с Муцениеце цитатой экс-возлюбленного
Нанесли маску — а стало хуже? Рассказываем, какую выбрать, чтобы не навредить коже
Рыбий жир против гипертонии: наука о том, как снизить давление с помощью омега-3
Пить или не пить? Врачи раскрыли всю правду о чае и гидратации

Тайна отмены гастролей: Поплавская вывела на чистую воду Театр Вахтангова

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская раскрыла подоплёку отмены спектакля "Улыбнись нам, Господи" режиссёра Римаса Туминаса во время гастролей Театра им. Вахтангова в Омске.

Зрительный зал
Фото: commons.wikimedia.org by Saggittarius A, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зрительный зал

Официальная причина — болезнь актёра, однако Поплавская в своём Telegram-канале назвала иную.

Актриса возложила вину на самого Туминаса, который покинул Россию после начала СВО и, по её словам, выступал с резкими антироссийскими заявлениями: "Кричал, брызжа слюной, что Москву надо бомбить". Именно это, считает Поплавская, а не давление общественников, стало истинной причиной отмены постановки, заменённой концертом.

Поплавская также подвергла критике директора Театра Вахтангова Кирилла Крока, назвав его "фанатом русофоба" и "монтировщиком без высшего образования". Она обвинила Крока в "необъяснимом коленопреклонении перед прибалтами" и сохранении спектаклей Туминаса в репертуаре из-за личной дружбы. В связи с этим актриса публично потребовала увольнения руководителя театра.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. 

Госуда́рственный академи́ческий теа́тр и́мени Евгения Вахта́нгова драматический театр в Москве. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Домашние животные
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички Аудио 
Популярное
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички

Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.

Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Все пытались замаскировать вкус, а нужно было его раскрыть: как усилить аромат огурцов
Резервы России неожиданно выросли — что стоит за этим скачком
Горбатые киты хотят общаться с людьми, выяснили учёные
Лимон и вода натощак: вот зачем это делают каждое утро
Офис в бомбоубежище: Анатолий Белый* раскрыл свой быт во время ударов Израиля по Ирану
Тренд 2025 года, о котором говорят все дизайнеры: забудьте про обычную ванну
Тайна отмены гастролей: Поплавская вывела на чистую воду Театр Вахтангова
Без визита в клинику, но с результатом: кошкам стало легче
Свет ночью — враг сна: вот почему темнота важнее, чем вы думаете
Сработает даже через стену: в ключе авто нашли скрытую функцию, которую все игнорируют
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.