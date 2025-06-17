Каждый год за пять: муж экс-солистки Тату откровенно высказался о браке с певицей

Бизнесмен Дмитрий Спиридонов публично поздравил супругу, экс-солистку группы "Тату" Лену Катину, с третьей годовщиной свадьбы.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Группа ТАТУ

В эмоциональном обращении Спиридонов подчеркнул, что их брак за это время стал испытанием на прочность, вместив "романтику и жесть, взлёты и падения". "Каждый год — минимум за пять", — признался супруг звезды, отметив, что их любовь далека от "красивых фото".

"У нас любовь — это партнёрство, дружба, юмор. Мы научились договариваться, перестали сражаться друг с другом и начали сражаться вместе против всего", — поделился Дмитрий ключевым секретом их семьи.

Особую значимость этим словам придаёт серьёзное испытание в их жизни: Спиридонов дважды перенёс рецидив онкологического заболевания.

Ранее он рассказывал о составлении завещания на Катину ещё до брака как акте доверия. Певица, в свою очередь, не раз говорила о постоянных молитвах за здоровье мужа и надежде на долгое совместное будущее.

Уточнения

Еле́на Серге́евна Ка́тина (род. 4 октября 1984, Москва) — российская исполнительница, автор песен и бывшая солистка поп-группы t.A.T.u. C 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina.



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