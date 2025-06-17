Провал элитной продажи: как квартира Хованского потеряла 16 млн за четыре года

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Переехавший в Сербию блогер Юрий Хованский терпит фиаско с продажей трёхкомнатной квартиры в элитном ЖК Петербурга, где его задерживали в 2021 году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключ

Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", за 4 года цена упала на 16 млн рублей — с первоначальных 45 до 29 млн. Хованский вынужден снижать стоимость почти ежемесячно.

Квартира печально прославилась после задержания: в Сети вирусились фото помещений, заваленных горами пустых бутылок и мусора. Хотя блогер вывез всю ценную технику, новому владельцу достанется лишь кухня, диван, стойка для стримов и джакузи.

Покупатели обходят лот стороной, помня скандальные кадры. Клубный дом ассоциируется с полицейским рейдом: в 2021 году Хованского задержали по уголовному делу (позже прекращено).

С сентября 2022 года он живёт в Сербии, объясняя переезд страхом мобилизации. Родители блогера остались в России.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Хова́нский (род. 19 января 1990, Никольск, Пензенская область, СССР), также известен по прозвищу Хова́н — российский видеоблогер, рэпер и комик.



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