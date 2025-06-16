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Иди на передовую!: как гражданство Галкина* обернулось против него — соцсети в ярости

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (признан иноагентом) столкнулись с волной гнева в соцсетях из-за отказа комментировать израильские удары по Ирану.

Максим Галкин*
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин*

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, под последним постом Примадонны пользователи оставили десятки гневных сообщений: "Чёрный квадрат ещё не подъехал или что?", "Осудите "любимый" Израиль!".

Особенно досталось Галкину, имеющему гражданство Израиля. Его призывали "встать в строй": "Раз так гордишься страной — иди на передовую!". В ответ шоумен полностью отключил комментарии во всех соцсетях, избегая дискуссий.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев" против иранских ядерных объектов.

Ранее пара, переехавшая в Израиль в 2022 году, активно комментировала события в России, но теперь хранит молчание о действиях "новой родины". Пользователи отмечают двойные стандарты: в 2022-м Галкин называл спецоперацию "величайшей трагедией", но не решается критиковать удары Израиля.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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