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Видит мир через увеличительное стекло: мать Тимати раскрыла диагноз внучки Алисы

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова решилась на откровенный разговор о диагнозе 11-летней внучки Алисы.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тимати

В соцсетях она призналась: поведение девочки, которое ранее списывали на капризы, — следствие врождённой высокой чувствительности .

"Алиса видит мир будто через увеличительное стекло. Эмоции на максимуме, ощущения усилены — словно все органы чувств работают в гиперрежиме", — объяснила Юнусова.

Она подчеркнула, что долго не понимала причин "взрывного" характера ребёнка, но теперь готова корректировать воспитание с учётом особенностей психики.

При этом Симона Юнусова опровергла слухи об аутизме. По её словам, феномен высокой чувствительности требует не лечения, а особого подхода. Она уверена, что сможет "сгладить бурные проявления" через понимание.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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