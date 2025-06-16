Сын Бритни Спирс простил мать после дорогого подарка

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица Бритни Спирс сумела заслужить прощение сына, задобрив его щедрым подарком.

Фото: Инстаграм Бритни Спирс by неизвестен is licensed under public doman Певица Бритни Спирс

Бритни Спирс делится с подписчиками семейным контентом. Звезда, которая не принимала участие в воспитании наследников из-за проблем с запрещёнными веществами, пытается наверстать упущенное.

Знаменитость опубликовала фото с младшим наследником и рассказала, что её сын Джейден посетил церковь.

Певица подарила сыну Мерседес за 200 тысяч долларов. Это смягчило юношу, который забыл обиды на мать и решил общаться с родительницей, несмотря на проблемы прошлого.

Кроме младшего сына у певицы есть старший ребенок от предыдущего союза с Федерлайном — 19-летний Шон Престон. Молодой человек не спешит налаживать отношения с матерью.

Ранее Бритни Спирс показала, как рассекает с сыном на новом автомобиле. Звезду порадовало то, что её наследник высок ростом — 190 сантиметров.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».



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