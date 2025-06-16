Секрет Миротворца раскрыт: почему Земфира* и Хаматова попали в чёрный список

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Депутат Госдумы Виталий Милонов резко прокомментировал внесение певицы Земфиры* (признана в РФ иноагентом) и актрисы Чулпан Хаматовой в базу украинского сайта "Миротворец"**.

Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Земфира Рамазанова на концерте

В интервью NEWS.ru политик назвал создателей ресурса "несколькими сумасшедшими украинцами", чья "болезнь прогрессирует без лечения".

"Не нужно относиться к "Миротворцу" как к чему-то важному. Это не госпрограмма — гордиться или бояться попадания туда глупо", — заявил Милонов, подчеркнув частный статус проекта.

Ранее сайт включил Земфиру за "манипуляции информацией о СВО", а Хаматову — за "нелегальные визиты в Крым" и коммерческую деятельность на полуострове. Обе артистки с 2022 года проживают в ЕС.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** – сайт "Миротворец" признан экстремистским и запрещён в РФ

Уточнения

Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.



Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.



Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.



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