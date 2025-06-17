Ироничный ответ на сплетни: как Агутин и Варум поставили точку в слухах о разводе

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56-летний Леонид Агутин представил эксцентричный ответ на слухи о разводе с Анжеликой Варум — клип, пародирующий бракоразводный процесс.

Фото: putin.kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Леонид Агутин

В ролике, кадры которого певец выложил в соцсети, "супруги" являются в суд с адвокатами, но заседание превращается в танцевальный флешмоб.

Ключевая сцена: когда Леонид Ярмольник (адвокат Агутина) и Кристина Бабушкина (защитник Варум) вместо юридических прений пускаются в пляс под музыку, увлекая за собой весь "зал суда".

"Слушатели не сдержались!" — прокомментировал Агутин.

В съёмках участвовали звёздные друзья пары: Александр Робак, Андрей Мерзликин и Ольга Медынич. Клип стал ироничным финальным аккордом многомесячных сплетен — ранее артисты не раз опровергали слухи о расставании, но впервые обыграли их столь дерзко.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.



Анжели́ка Вару́м (настоящее имя — Мари́я Ю́рьевна Вару́м; род. 26 мая 1969, Львов) — советская и российская эстрадная певица, актриса, автор песен, заслуженная артистка РФ (2011).



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