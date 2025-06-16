Певица Алла Пугачëва похвалила своего зятя

Певица Алла Пугачёва объяснила, за что ценит своего зятя Михаила Земцова, мужа Кристины Орбакайте.

Фото: Инстаграм Кристины Орбакайте by неизвестен is licensed under public doman Муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов

Алла Пугачёва не прошла мимо поста своей дочери Кристины Орбакайте, которая разместила в социальных сетях кадры с мужем и дочкой.

54-летняя певица опубликовала снимки, на которых её супруг, американский бизнесмен Михаил Земцов, весело проводит время с 13-летней дочкой Клавдией.

"С днём отца, поздравление от Клавочки", — написала под фото Кристина.

Примадонна оставила комментарий под постом старшей дочери.

"Папа то, что надо. Поздравляем", — похвалила Пугачёва зятя.

Ранее сообщалось, что 76-летняя Пугачёва нарушила затворничество и удивила публику своим стилем.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.