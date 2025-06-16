Певица Алла Пугачëва похвалила своего зятя

Певица Алла Пугачёва объяснила, за что ценит своего зятя Михаила Земцова, мужа Кристины Орбакайте.
Алла Пугачёва не прошла мимо поста своей дочери Кристины Орбакайте, которая разместила в социальных сетях кадры с мужем и дочкой.
54-летняя певица опубликовала снимки, на которых её супруг, американский бизнесмен Михаил Земцов, весело проводит время с 13-летней дочкой Клавдией.
"С днём отца, поздравление от Клавочки", — написала под фото Кристина.
Примадонна оставила комментарий под постом старшей дочери.
"Папа то, что надо. Поздравляем", — похвалила Пугачёва зятя.
Ранее сообщалось, что 76-летняя Пугачёва нарушила затворничество и удивила публику своим стилем.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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