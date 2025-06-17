Зависит от Господа: Симоньян раскрыла состояние мужа Кеосаяна в коме и попросила молитв

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Маргарита Симоньян ответила на мучивший фанатов вопрос о здоровье супруга — режиссёра Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме с декабря 2024 года.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

В Telegram-канале главред RT призналась: несмотря на качественный медицинский уход, прогнозы остаются неопределёнными.

"Когда Тигран проснётся — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи прошу одной: молиться", — написала Симоньян в ответ на предложение поддержки от подписчицы.

Она воздержалась от деталей о состоянии 59-летнего мужа, подчеркнув, что врачи делают всё возможное.

Напомним, Кеосаян пережил клиническую смерть после обострения сердечных проблем (два инфаркта в 2008 и 2010 гг.). Симоньян ежедневно навещает его в больнице, сохраняя надежду: "Верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса".

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.