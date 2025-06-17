Сохранили угли: Шнуров воссоединился с экс-женой Абрамовой через 8 месяцев после развода

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Сергей Шнуров неожиданно воссоединился с экс-женой Ольгой Абрамовой, с которой развёлся осенью 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Шнуров

Как сообщает StarHit, 14 июня на концерте в Петербурге музыкант публично подтвердил примирение: Абрамова сидела в первом ряду, а Шнуров не скрывал нежности — целовал её в щеку, обнимал, а в кульминации спустился со сцены под аплодисменты зала.

Под лирику своей же песни "Мы с тобою не смогли сохранить любви угли" пара закружилась в медленном танце. После финального поцелуя Шнуров вернулся к микрофону, оставив зал в овациях.

Инсайдеры отмечают: артист сознательно выбрал символичный трек для жеста примирения.

Напомним, развод в ноябре 2024-го инициировала сама Абрамова, не раскрывая причин. Восемь месяцев пара не появлялась вместе, что порождало слухи.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.



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