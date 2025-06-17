Ева Карицкая яростно отреагировала на интервью последней девушки Паши Техника: меня трясёт

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Ева Карицкая, экс-жена покойного рэпера Паши Техника, взорвала Telegram-канал гневной реакцией на интервью его последней девушки — модели OnlyFans Кристины Лекси.

Фото: ВКонтакте / Паша Техник by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

Та, находившаяся с Пашей в Таиланде перед его госпитализацией, рассказала о событиях рокового дня.

"Фу, блин! Меня просто начало трясти от услышанного, я ещё себя сейчас собираю", — написала Карицкая.

Её возмутило поведение Кристины: "Человек хихикает, говорит, что всё было хорошо… Что в Таиланде "копать нечего"!".

Карицкая намекнула, что располагает контраргументами: "Я в шоке от её легкомыслия. Держитесь, крепитесь — скоро будет взлёт". Она пообещала обнародовать "всю информацию", способную "пролить свет" на обстоятельства трагедии.

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля 2025 года после комы, наступившей в Таиланде. Кристина сопровождала его при госпитализации.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



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