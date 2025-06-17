Последний проект Лиама Пейна: что скрывает финальное шоу Netflix

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

9 июля Netflix выпустит шоу талантов "Создание группы" (Make the Band) с участием Лиама Пейна — последний проект экс-солиста One Direction перед трагической гибелью.

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Netflix на телевизоре

Как сообщает Deadline, студия перенесла премьеру из уважения к семье, но теперь родственники певца официально одобрили показ.

Пейн присоединился к жюри вместе с Николь Шерзингер, Келли Роуленд и Эй Джей Маклином. Съёмки проходили летом 2024 года в преддверии его поездки в Аргентину, где 31-летний музыкант погиб 16 октября после падения. Судмедэкспертиза подтвердила смерть от множественных травм.

В ноябре 2024-го аргентинская прокуратура предъявила обвинения трём лицам в "поставке наркотиков и содействии их употреблению" в связи со смертью Пейна. По данным следствия, один из подозреваемых сопровождал певца ежедневно.

Netflix опубликовал промокадры с Лиамом, подчеркнув: "Мы благодарны семье Пейна за доверие". Премьера станет данью памяти артисту — его финальной экранной работой.

Уточнения

Ли́ам Джеймс Пейн (англ. Liam James Payne; 29 августа 1993, Вулвергемптон, Уэст-Мидлендс — 16 октября 2024, Палермо, Буэнос-Айрес, Аргентина) — британский певец, автор песен и композитор, один из пяти участников англо-ирландской группы One Direction, созданной в 2010 году.



Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом.



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