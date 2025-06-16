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Власти Латвии запретили въезжать в страну Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой

1:11
Шоу-бизнес

В Латвии вынесли решение о запрете на въезд актёру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

Актёр Павел Прилучный
Фото: ВК-аккаунт Павла Прилучного by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный

Власти Латвии приняли постановление, согласно которому актёр Павел Прилучный и ведущая новостной программы Екатерина Андреева теперь не могут пересекать границу с Латвией.

Знаменитости РФ попали в чёрный список нежелательных для Латвии лиц. Обосновывать своё решение латвийские власти не стали.

Власти Латвии ещё осенью 2022 года ввели ограничения на посещение страны российских граждан. Запрет действует до конца 2026-го года. Данные запреты работают также в Эстонии, Литве и Польше.

Подобные ограничения были введены и персонально для певицы Кристины Орбакайте. В вину дочери Аллы Пугачёвой ставят её посещение Крыма.

Ранее сообщалось, что певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова** попали в украинскую базу Миротворца.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признана Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Ла́твия (латыш. Latvija [ˈlatvija]), официальное название — Латви́йская Респу́блика (латыш. Latvijas Republika) — государство в Северной Европе.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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