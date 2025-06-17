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Горько-сладкий привкус: легендарная рок-группа REO Speedwagon собралась в последний раз — что произошло на прощальном концерте

2:21
Шоу-бизнес

После внезапного распада в 2024 году, который положил конец гастрольной жизни легендарной рок-группы REO Speedwagon, музыканты решили подарить своим поклонникам прощальный подарок. 14 июня 2025 года в State Farm Center в Шампейне, штат Иллинойс, состоялся специальный концерт, объединивший нынешних и бывших участников группы для ретроспективного путешествия по их карьере.

REO Speedwagon
Фото: ebay.com by Epic Records, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
REO Speedwagon

На сцену вышли клавишник и сооснователь Нил Даути, барабанщик Алан Гратцер, вокалист Майк Мёрфи, басист Брюс Холл, вокалист Терри Латтрелл и гитарист Стив Скорфина. Отсутствие Кевина Кронина, бессменного фронтмена с 1972 года, было ощутимым, но, несмотря на это, группа создала незабываемый вечер.

Зрители услышали хиты, такие как Keep on Loving You, Roll With the Changes и Time for Me to Fly, а также более редкие композиции, которые особенно порадовали давних поклонников. Концерт превратился в душевный рассказ об истории группы с воспоминаниями и историями, сопровождающими каждую песню. Вечер также стал данью памяти ушедшим из жизни участникам — гитаристу и автору песен Гэри Ричрату и басисту Греггу Филбину.

Одним из самых трогательных моментов стало вручение памятной доски сыну Гэри Ричрата Эрику. Он присоединился к группе на сцене, исполнив вместе с ними Ridin' the Storm Out. Среди других гостей были дети Брюса Холла Сара и Тимми, а также кантри-трио Levon, чей гармоничный вокал добавил вечеру особый колорит.

Алан Гратцер, не выступавший с REO Speedwagon почти 40 лет, шутил со сцены о своей "счастливой пенсии". Брюс Холл ранее говорил о концерте как о возможности поставить точку в истории группы после неожиданного распада.

В финале вечера Холл признался, что это событие имеет горько-сладкий привкус. Он назвал этот концерт последним выступлением REO Speedwagon, подчеркнув, что любовь и музыка способны исцелять и объединять.

Уточнения

REO Speedwagon ([Reo Spi:dwægən]) — американская рок-группа, сформированная в 1967 году Нилом Даути и Аланом Грацером.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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