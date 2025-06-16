Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра

Актёр Арнольд Шварценеггером собрал вместе своих многочисленных наследников.
27-летний Джозеф Баэн появился на красной дорожке вместе со своим легендарным отцом Арнольдом Шварценеггером на премьере второго сезона шоу FUBAR.
Шварценеггер играет главную роль в популярном сериале Netflix. Вместе с ним на мероприятии были все пятеро детей актёра — Патрик, Кристофер, Катерина, Кристина и Джозеф.
Однако семейная фотосессия на красной дорожке прошла без участия Джозефа. Вместо общего фото отец сделал отдельные снимки с сыном. Это вызвало волну обсуждений среди поклонников. Многие фанаты отметили скромность и доброжелательность Джозефа, отметив, что он выглядит как истинный сын знаменитого Терминатора.
Некоторые пользователи соцсетей выразили сожаление по поводу того, что братья и сестры Джозефа продолжают игнорировать его присутствие, несмотря на то, что прошло уже десять лет с тех пор, как стало известно о рождении ребенка вне брака. Они подчеркнули, что виноват в сложившейся ситуации не сам Джозеф, а обстоятельства вокруг его появления на свет.
Напоминаем, что в 2011 году было официально объявлено, что Арнольд Шварценеггер, будучи женатым на Марии Шрайвер, стал отцом сына Джозефа от домработницы семьи Мильдред Пэтришиа Баэнэ.
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