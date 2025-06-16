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Виталий Гогунский заявил, что у него случился приступ из-за женщин

0:52
Шоу-бизнес

Актёр Виталий Гогунский рассказал, что женщины негативно влияют на его здоровье.

Актёр Виталий Гогунский
Фото: ВК-аккаунт Виталия Гогунского by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Виталий Гогунский

Виталий Гогунский поведал, что однажды у него случился приступ, который был спровоцирован женщинами.

"У меня случился приступ. И причина приступа была в том, что я сильно переживаю за женщин", — признался звезда сериала "Универ".

Врач актёра, по его словам, отметил, что состояние Гогунского можно сравнить с безупречным здоровьем футболиста Криштиану Роналду.

При этом медик обратил внимание на то, что у актёра слишком напряжена голова. Он призвал артиста прекратить волноваться за женщин. Врач заявил, что в случае атомной войны выживут крысы и женщины.

Ранее Виталий Гогунский презентовал новую женскую музыкальную группу "Между нами".

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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