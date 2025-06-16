Виталий Гогунский заявил, что у него случился приступ из-за женщин

Актёр Виталий Гогунский рассказал, что женщины негативно влияют на его здоровье.
Виталий Гогунский поведал, что однажды у него случился приступ, который был спровоцирован женщинами.
"У меня случился приступ. И причина приступа была в том, что я сильно переживаю за женщин", — признался звезда сериала "Универ".
Врач актёра, по его словам, отметил, что состояние Гогунского можно сравнить с безупречным здоровьем футболиста Криштиану Роналду.
При этом медик обратил внимание на то, что у актёра слишком напряжена голова. Он призвал артиста прекратить волноваться за женщин. Врач заявил, что в случае атомной войны выживут крысы и женщины.
Ранее Виталий Гогунский презентовал новую женскую музыкальную группу "Между нами".
Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ».
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