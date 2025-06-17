Сергей Соседов в метро: почему даже маска не помогает музыкальному критику остаться незамеченным

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несмотря на популярность, Сергей Соседов ездит в метро и не собирается менять подземку на личный автомобиль, однако такие поездки часто заканчивались тем, что музыкального критика узнавали, поэтому он начал носить маску, однако даже это не помогло.

Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Соседов

Поскольку у Соседова яркая и очень запоминающаяся манера реки и жестикуляции, его узнают, даже не видя лица.

"Я сейчас в метро хожу в маске, чтобы меня не узнавали. Хотя один раз женщина узнала меня… по жестам рук, я-то был в маске. То есть узнают по спине, по голосу, по рукам. Вот что! Даже не по лицу…" — заявил Сергей Соседов в эфире программы "Антонимы".

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



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