Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.
Звезда сериала "Гусар" Катерина Ковальчук опубликовала в социальных сетях фотосессию с сестрой Анной Ковальчук. Женщина попозировали в стильных чёрных нарядах, показав сестринскую любовь публике.
"Моя муза и душа, мой пример, моя такая светлая добрейшая любимая сестра. С днём твоего рождения, мне так повезло с тобой!" — написала под кадрами Катерина.
Подписчики жены Гарика Харламова остались в восторге от такого контента.
"Совсем не похожи, но обе очень красивы и интересны";
"Какие же прекрасные обе", — писали фолловеры под снимками сестёр.
Ранее Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым.
Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
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