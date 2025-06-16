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Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

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Шоу-бизнес

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Актрисы Анна Ковальчук и Катерина Ковальчук
Фото: Инстаграм Катерины Ковальчук by неизвестен is licensed under public doman
Актрисы Анна Ковальчук и Катерина Ковальчук

Звезда сериала "Гусар" Катерина Ковальчук опубликовала в социальных сетях фотосессию с сестрой Анной Ковальчук. Женщина попозировали в стильных чёрных нарядах, показав сестринскую любовь публике.

"Моя муза и душа, мой пример, моя такая светлая добрейшая любимая сестра. С днём твоего рождения, мне так повезло с тобой!" — написала под кадрами Катерина.

Подписчики жены Гарика Харламова остались в восторге от такого контента.

"Совсем не похожи, но обе очень красивы и интересны";

"Какие же прекрасные обе", — писали фолловеры под снимками сестёр.

Ранее Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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