Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

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Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Фото: Инстаграм Катерины Ковальчук by неизвестен is licensed under public doman Актрисы Анна Ковальчук и Катерина Ковальчук

Звезда сериала "Гусар" Катерина Ковальчук опубликовала в социальных сетях фотосессию с сестрой Анной Ковальчук. Женщина попозировали в стильных чёрных нарядах, показав сестринскую любовь публике.

"Моя муза и душа, мой пример, моя такая светлая добрейшая любимая сестра. С днём твоего рождения, мне так повезло с тобой!" — написала под кадрами Катерина.

Подписчики жены Гарика Харламова остались в восторге от такого контента.

"Совсем не похожи, но обе очень красивы и интересны"; "Какие же прекрасные обе", — писали фолловеры под снимками сестёр.

Ранее Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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